Вирус близко: в коде программы Bad Rabbit нашли упоминания Игры Престолов

В коде вируса Bad Rabbit, который поразил ряд сайтов в Украине и других странах, нашли имена героев сериала Игра престолов. В частности, для обозначения запланированных задач вируса использовались имена двух драконов Дейенерис Таргариен, сообщает The Guardian.

Основная атака вымогателей пришлась на компьютеры в России и Украине, вирус имеет сходство с программой NotPetya, которая привела к миллиардным убыткам в июне 2017 года. Вредоносная программа шифрует данные на зараженных машинах, прежде чем потребовать выплаты 0,05 Bitcoin для ключа дешифрования. Требование выкупа сформулировано так же как в июне.

Необычно то, что код вредоносного ПО изобилует ссылками на произведения поп-культуры, включая имена двух драконов из Игры Престолов. В частности, в коде содержатся слова Drogon, Viserion и Rhaegal. Кроме того, в качестве паролей, которые вирус использовал для подбора, фигурировали слова "любовь", "секс", "бог" и "секрет". Именно эти слова были названы как самые популярные пароли в фильме 1995 года "Хакеры", пишет nv.ua

Британские СМИ отмечают также, что, если NotPetya был направлен на Украину, Bad Rabbit как представляется, в первую очередь атакует российские предприятия. Первоначально он был запущен с помощью поддельного обновления Adobe Flash помещенного, по крайней мере, на три сайта российских СМИ.

"Мы знаем о кибер-инцидентах, которые затронули ряд стран по всему миру. Но мы не получили никаких сообщений о том, что Великобритания пострадала от этой атаки вредоносных программ. Мы мониторим ситуацию и работаем с нашими партнерами, чтобы лучше понять угрозу", - заявили в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.