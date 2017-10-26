80 тысяч долларов за ночь: как выглядит самый дорогой отельный номер в мире

Несмотря на представления многих людей, что самыми дорогими отелями могут похвастаться Лас-Вегас или Дубай, самый роскошный гостиничный номер в мире находится в Женеве (Швейцария).

Королевский люкс в пентхаусе в отеле President Wilson официально является самым дорогим в мире, стоимость которого составляет от 80 000 долларов в сутки.

В дополнение к самой большой цене, это также самый большой гостиничный номер в Европе. Это ошеломляющие 5500 квадратных футов роскоши, занимающие весь восьмой этаж.

Одна из особенностей Royal Penthouse Suite - терраса с видом на Женевское озеро, в комплекте с телескопом для разглядывания звездного неба в ясные вечера.

В номере могут разместиться до 12 гостей (каждый со своей собственной спальней), поэтому, если вы пытаетесь оправдать высокую цену, имейте в виду, что она составляет около 6 600 долларов с человека, пишет nv.ua

Тут есть две спальни хозяев, каждая с мраморной ванной комнатой и джакузи с видом на озеро. В каждой ванной комнате укомплектована продуктами от Hermès.



Поскольку номер часто бронируют высокопоставленные лица или знаменитости, он оснащен множеством функций безопасности. В номере пуленепробиваемые окна, личный лифт, усиленный сейф и маленькие кнопки аварийной сигнализации. В отеле также есть собственный тренажерный зал.

Самый дорогой гостиничный номер в мире имеет не просто стандартные удобства. Гости могут посмотреть фильмы на крупнейшем в мире телевизионном экране Bang&Olufsen, поиграть на рояле Steinway и полюбоваться коллекцией редких и древних произведений искусства.