Появился трейлер фильма "Яркость" с Уиллом Смитом

Телеканал Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер фильма "Яркость" с Уиллом Смиттом. Ролик за сутки успел собрать свыше 370 тысяч просмотров на видеохостинге.

Действие фильма разворачивается в фантастическом мире с высокими технологиями и магией. В одном городе с людьми живут орки, эльфы, а также другие вымышленные существа.

Что касается главного героя, то он служит в полиции и занимается раскрытием преступлений с вмешательством магических сил, пишет korrespondent.net

Режиссером фильма выступил Дэвид Эйр, известный по лентам "Отряд самоубийц" и "Ярость". В ролях также снимаются Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас, Люси Фрай и другие.