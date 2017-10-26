Google посвятил дудл фильму "Служебный роман"

Поисковик Google представил дудл, созданный в честь 40-летнего юбилея ленты "Служебный роман" Эльдара Рязанова.

В лаконичном ролике показан главный герой Анатолий Новосельцев, который сидит и разговаривает сам с собой, изображая Калугину в ее кабинете. В этот момент заходит главная героиня, и видит его.

Как отметили представители Google, эта сцена является одной из самых культовых в фильме, пишет korrespondent.net

Также создатели подчеркнули, что 58 миллионов людей посмотрели ленту "Служебный роман" во время всесоюзной премьеры.

Известно, что в ленте главные роли исполнили Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Также снялись Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахеджакова, Людмила Иванова и другие.

В основу сюжета положена история о неудачливом сотруднике компании, который от безысходности решается "приударить" за своей начальницей с целью добиться повышения. Однако постепенно влюбляется в нее по-настоящему, и даже добивается взаимности.