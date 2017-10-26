Взрыв на заводе фейерверков в Индонезии: 47 жертв

В Индонезии произошел взрыв на заводе по производству фейерверков, в результате которого погибли 47 человек, более десятка получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и пожарных.

Взрыв на заводе фейерверков произошел в Тангеранге к западу от столицы Индонезии Джакарты. В полиции подчеркивают, что расследуют причину пожара и допрашивают свидетелей инцидента.

По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел около 10.00 по местному времени, а затем по всему кварталу раздались более мелкие взрывы. В полицейском отчете говорится, что после взрыва распространился пожар и рухнула крыша завода, сообщает korrespondent.net

Завод работал менее двух месяцев, на нем трудолось более 100 сотрудников. По информации местного чиновника, хотя у завода было разрешение на работу, стандарт расстояния функционирования завода от жилых районов был нарушен.

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