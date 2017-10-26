Новые правила провоза ручной клади в самолетах РФ вступят в силу 5 ноября

Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступят в силу 5 ноября, следует из приказа Минтранса РФ, опубликованного на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Министерство юстиции 24 октября зарегистрировало внесение изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП), касающиеся провоза багажа и ручной клади.

Ранее вступил в силу закон, разрешающий авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным тарифам. Теперь перевозчики могут предложить пассажирам невозвратные билеты, которые не будут включать в себя норму бесплатного багажа, а только ручную кладь. При этом возвратные тарифы должны в обязательном порядке включать в себя бесплатный багаж.

В соответствии с новым законом Минтранс подготовил проект поправок в ФАП. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше 5 килограммов. Помимо этого, пассажир также сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или детскую коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free.

При этом вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.

Кроме того, теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, находящиеся при пассажире, также не будет прикрепляться бирка «ручная кладь», сообщает moldovanews.md