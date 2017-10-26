Столица утопает в пробках. Утром в часы пик движение парализовано при въезде в центральную часть города, а в вечерние часы – в другие сектора города. Проблему обсудили на публичных дебатах в мэрии. Их участники обозначили наиболее проблемные участки, а также высказали ряд предложений по оптимизации трафика.
Причин возникновения пробок в столице много. На публичных дебатах, организованных в мэрии , обратили внимание только на некоторые из них. Это, к примеру, недостаток публичных парковочных мест, нелогичное курсирование общественного транспорта, а также отсутствие хорошо продуманного урбанистического плана в целом.
"Мы просим мэрию перепланировать перекрестки, где есть остановки общественного транспорта, чтобы они были перенесены, а также сделать специальные зоны, где смогли бы останавливаться автобусы, троллейбусы и маршрутки", — сказал представитель Национального инспектората патрулирования Николай Скурту.
Другая проблема касается отсутствия дорог, соединяющих сектора города.
"Требуется организовать несколько связей между секторами Кишинэу, потому что основные корреспонденции пассажиров и транспорта проходят, в основном через центральную часть города", — сказал начальник транспортной группы проектного института «Chișinăuproiect» Александр Барковский.
Центр же предлагается сделать более удобным для езды на велосипедах. Участники дебатов предложили провести по этому вопросу очередной раунд публичных слушаний, пишет rtr.md.
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