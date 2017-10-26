В Молдове подорожают сигареты

В скором времени пачка сигарет с фильтром будет стоить от 10 леев, подорожав на 3 лея в сравнении с нынешними ценами.

Табачные изделия без фильтра с мундштуком будут стоить 12 леев за пачку. Изменения в цене не коснутся сигарет с фильтром и их стоимость составит 16 леев, сообщает rtr.md

Повышение цен предусматривает поправка в 9 статью Закона о госбюджете на текущий год. Таким образом, доходы национального государственного бюджета увеличиваются более чем на 1 млрд. 263 млн. леев. Основное увеличение обусловлено ростом доходов от НДС на импортируемые товары, от подоходного налога физических и юридических лиц, и других статей дохода, пишет aif.md.

В то же время расходы увеличатся на 1 млрд. 138 млн. леев, а дефицит сократится на 125,4 млн. леев. Проекты предстоит обсудить и принять в парламенте.