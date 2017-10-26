В Молдове ожидается небольшое потепление

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 26 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, возможны осадки, температура воздуха составит + 10 + 12 С.

Максимальная температура воздуха составит + 11 С в Кишиневе и + 12 С на юге.

Атмосферное давление повышенная. Вероятны геомагнитные бури. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +10 С днем, а ночью +4 С.

В центре республики ожидается от +10 до + 11 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 12 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в пятницу, 27 октября, и субботу, 28 октября, ожидается малооблачная погода, возможны осадки. В целом температура будет держаться на уровне + 10 + 12 С, передает rtr.md