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На ремонт дорог правительство выделит 400 миллионов евро
// фото: Политринг
17:50, 26 Oct 2017
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400 миллионов евро внешней помощи направит государство в следующем году на реабилитацию национальных и местных магистралей. Вырастут и вложения из Дорожного фонда.

"В настоящее время в нашем распоряжении 300 миллионов евро, полученные по линии Евробанка реконструкции и развития и Евроинвестбанка. Еще 80 миллионов поступят от Всемирного банка - на развитие местной и региональной инфраструктуры", - сказал министр экономики Октавиан Калмык.

Министр экономики сообщил, что внешние доноры обеспокоены медленными темпами выполнения проектов по восстановлению дорог. Для ускорения работ правительство намерено пересмотреть контракты с недобросовестными подрядными компаниями.





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