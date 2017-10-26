Закон не писан: водитель автомобиля дважды нарушил ПДД

Два дня, два места, два нарушения. Водитель красного автомобиля, ранее нарушивший ПДД в столице, снова попал в объектив камер, на этот раз на пересечении улиц 31 Августа и Михай Еминеску.

Очевидец отправил несколько фотографий в Национальную инспекцию патрулирования, на которых видно, как водитель припарковал свой автомобиль на газоне вблизи пешеходного перехода, тем самым нарушил правила дорожного движения.



Сотрудники полиции зарегистрировали нарушение. Согласно законодательству, водитель рискует получить штраф в размере от 150 до 300 леев и 2 штрафных очка.







