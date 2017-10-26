Почти 13 тысяч новых рабочих мест планируется создать в свободных экономических зонах Молдовы

Почти 13 тысяч новых рабочих мест появится в ближайшие два года в свободных экономических зонах Молдовы.

Это прогноз министерства экономики. По словам министра, сейчас на предприятиях СЭЗ работают 12 тысяч человек. В этом году их число выросло на четыре тысячи или на 63 процента по сравнению с 2016-м.



"На будущий год у нас большие планы относительно открытия новых предприятий. Конечно, бельцкая СЭЗ - самая большая с самой развитой инфраструктурой. Поэтому чаще всего говорят именно о ней. Есть подзоны в Оргееве, в Страшенах, в Каушанах, в Кагуле. Все они уже действуют. Так что в ближайшие годы мы будем развивать и другие проекты", - сказал министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык.



Объем инвестиций в свободные экономические зоны, как ожидается, вырастет на 115 миллионов долларов. Пока он составляет 347 миллионов.



