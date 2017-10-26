Игорь Додон объявил о создании Совета специалистов

Президент Игорь Додон намерен создать Совет специалистов, который станет разрабатывать на перспективу политики управления в разных областях. Также он призван способствовать трудоустройству бывших чиновников.

В состав Совета специалистов войдут профессионалы из различных ведомств, а функционировать совет будет за счет внебюджетных средств, написал президент на своей странице в фейсбуке.



Идею Игоря Додона прокомментировал Павел Филип. Тоже в соцсетях.



Премьер-министр назвал предложение президента популистским и манипулирующим. Он предложил Додону отказаться от бюджетных средств, выделяемых на содержание Аппарата главы государства, раз уж у него есть собственные деньги на финансирование таких структур.



Парламент утвердил реформу правительства в начале июля. Разрабатывали ее при поддержке внешних партнеров. По новой программе, число министерств сократили с 16 до девяти, а заместителей министров сменили государственные секретари.



