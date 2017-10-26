Российский вертолет упал в море у норвежского Шпицбергена

Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген, сообщает спасательная служба Северной Норвегии.

"Вертолет направлялся из [российского] поселка Пирамида в Баренцбург. Он пропал с радаров около 15:35 по местному времени (16:35 мск), в 15:45 было подтверждено крушение", - говорится в сообщении службы в "Твиттере".

Вертолет потерпел крушение в двух-трех километрах от Баренцбурга. Как сообщили изданию Dagbladet в спасательной службе, речь идет о вертолете МИ-8. К месту его крушения направляются два спасательных судна и вертолет, сообщает ВВС.

На данный момент нет информации о судьбе людей, находившихся на борту вертолета. Генконсульство России в Баренцбурге проверяет информацию о крушении, сказал РИА Новости представитель дипмиссии.

Часть хозяйственной деятельности на архипелаге согласно его особому статусу осуществляет Россия, в основном это добыча угля. Ей занимается ФГУП "Арктикуголь".

Анонимный источник агентства Интерфакс предположил, что вертолет мог перевозить вахтовиков компании "Арктикуголь". "Вертолет, предварительно, с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена", - сказал он.

"Судьба членов экипажа неизвестна. Спасением занимаются норвежские экстренные службы", - добавил собеседник агентства.

В самой компании "Арктикуголь" заявили РИА Новости, что не осведомлены о происшествии.

Баренцбург - второй по величине населенный пункт на архипелаге Шпицберген. Население Баренцбурга и поселка Пирамида составляет около 500 человек.

Архипелаг был открыт голландским мореплавателем Виллемом Баренцем в 1596 году. С конца XIX века здесь стали добывать уголь. В 1920 году был подписан международный договор, который позволил России осуществлять деятельность на Шпицбергене.

К началу 1930-х на Шпицбергене возникли три советских шахтерских поселка - Пирамида, Грумант и Баренцбург, они были выкуплены у голландских и шведских фирм госкомпанией "Арктикуголь". Россия остается единственной, кроме Норвегии, страной, которая продолжает добывать уголь на Шпицбергене.