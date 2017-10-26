Гигантский город роботов строят в Аравийской пустыне

Принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман объявил о строительстве города будущего. Называться он будет футуристично — Неом — и раскинется в Аравийской пустыне на берегу красного моря.

Для этой цели власти страны выделили 26 500 км² суши — это в 10,5 раз больше площади Москвы.

Предполагается, что в будущем территория города уйдет за пределы Саудовской Аравии и захватит часть земель Египта и Иордании. Кроме того, из Неома будет построен мост в Египет через Красное море.

Город будет рождаться в комплекте со всеми инновациями. Например, роботов в Неоме будет больше, чем людей. Энергию город будет получать только экологически проверенную — от солнца и ветра, да и общественный транспорт, скорее всего, будет электрическим и без водителей-людей.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии отмечает, что в Неоме «все услуги и процессы будут автоматизированы на 100%», что сделает его «самым эффективным городом в мире».

Washington Post уже называет будущий город «Меккой для роботов», сообщает VarlamovNews.

Объем инвестиций в строительство города сейчас оценивается в $500 млрд. Деньги вкладывает не только правительство Саудовской Аравии, но и иностранные инвесторы. Например, японский фонд SoftBank Vision.

«Мы стараемся работать только с мечтателями, которые стремятся создавать что-то новое, необыкновенное. Это место не для обычных людей и компаний», — говорит принц Мухаммад.

Роботы в Неоме будут выполнять различные функции в областях безопасности, логистики, доставки, а также уходом за пожилыми и немощными людьми. Саудовский принц добавил, что город будет полуавтономным. Это значит, что он может стать космополитичной территорией, где некоторые мусульманские запреты работать не будут.

В рекламном ролике о Неоме фигурируют женщины без платков, в коротких платьях и спортивной одежде, работающие и развлекающиеся наравне с мужчинами... Город уже рекламируют на американском телевидении, пишет moya-planeta.ru