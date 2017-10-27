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Если в Молдове будут сохраняться принципы демократии возможно вхождение в ЕС
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11:21, 27 Oct 2017
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Молдова может стать кандидатом на членство в сообществе, если будет соблюдать принципы демократии. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг Парламентским комитетом по ассоциации Молдова - ЕС.

В документе отмечается, что в последние годы наша страна достигла значительного прогресса, в частности в системе правосудия и в борьбе с коррупцией. Сообщество также положительно оценивает развитие коммерческих отношений между ЕС и Молдовой, передает publika.md

"Я считаю, это хороший документ. В нём есть смысл, и все принятые поправки - положительные. Румыния то же прошла через эти этапы, и у нас получилось", - сказал европарламентарий Иоан Пашку.

В то же время, сообщество обеспокоено, что независимость, суверенитет и территориальная целостность стран Восточной Европы по-прежнему под угрозой из-за нерешенных в регионе конфликтов. Демократ Сергей Сырбу, вошедший в состав молдавской делегации, отметил, что обсуждение было конструктивным, а европарламентарии оценили реформы правительства.

"Я высоко оцениваю единогласное голосование финальной декларации, в которой вновь была подтверждена перспектива европейской интеграции Молдовы. Хочу также отметить пункт о необходимости вывода российских войск с территории нашей страны. Его Европейский парламент поддержал единогласно", - заявил депутат ДПМ Сергей Сырбу. 

А евродепутат Норика Николай раскритиковала поведение некоторых молдавских политиков, которые очерняют имидж страны на различных зарубежных встречах. Поддержал её в этом и зампредседателя молдавского парламента Юрий Лянкэ. 

"К сожалению, очень много политиков и здесь, и у вас, руководствуются только узкими партийными интересами. Чтобы продвигать свои интересы, они готовы даже опорочить страну. Мне никогда не нравились такие политики", - сказал европарламентарий Норика Николай.

"Заявления наших коллег по оппозиции иногда выходят за рамки. Совершенно естественно критиковать внутренние проблемы страны, но нельзя ставить под сомнение европейское будущее Молдовы", - отметил зампредседатель парламента Юрий Лянкэ.

Уже не первый раз некоторых молдавских политиков критикуют за высказывания о стране и ее гражданах. В начале сентября заявления лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду осудил бывший президент Румынии Траян Бэсеску. Тогда во время своего визита в Литву Санду нелестно высказалась о властях Кишинева,сообщение point.md




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