Казахстан переходит на латинский алфавит

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Указом также утверждается новый алфавит на основе латиницы.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, переход на латинскую графику должен завершиться к 2025 году. Для этого в правительстве будет создана национальная комиссия.

К документу прилагается новый алфавит на основе латинской графики, состоящий из 32 букв, сообщает ВВС.

Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента. В апреле нынешнего года Назарбаев распорядился начать подготовку к введению новой графики.

"Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем. [...] Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице," - говорится в апрельском заявлении Назарбаева.

Сейчас латинский вариант казахского алфавита используется казахскими диаспорами в Турции и ряде западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Некоторые выходцы из Казахстана, преимущественно в Китае, пользуются арабским алфавитом.

В Казахстане ранее уже использовалась латиница - с 1929-го по 1940 год. Тот ее вариант известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит.

На постсоветском пространстве сегодня латинскую графику используют страны Балтии, Молдавия, а также тюркоязычные Азербайджан, Туркмения и Узбекистан. Вопрос перехода на латиницу поднимали депутаты парламента Киргизии, но президент Алмазбек Атамбаев выступил против.