Майя Санду: Отчет Kroll станет первым шагом в чистке политического класса

Второй отчет Kroll может означать чистку политического класса, потому что те, чьи имена появятся в документе должны быть лишены права баллотироваться на государственные должности в Молдове.

С таким заявлением выступила Майя Санду в интервью Europa Liberă.

"Отчет Kroll станет первым шагом в чистке политического класса, а все те лица, имена которых появятся в этом отчете, должны быть лишены права баллотироваться на государственные должности в этой стране. Я узнала из зарубежных источников, что существуют два отчета Kroll - один для широкой общественности, который будет доступен всем и второй, технический вариант, который мы не увидим. Я подозреваю, что во втором отчете включен список людей, задействованных в краже миллиарда, и, очевидно, существует определенное давление, чтобы этот список не появился во всей своей красе. С другой стороны, мы можем завметить, что некоторые из замешанных лиц не стыдятся ничего, видим, как продвигается дело Шора, который появился еще в первом отчете Kroll и нам не нужны дополнительные доказательства того, что он по макушку замешан в этом деле", заявил лидер PAS.