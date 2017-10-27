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Павел Филип: "Президент Игорь Додон закончил свои дела в качестве президента ..."
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11:55, 27 Oct 2017
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Премьер-министр Павел Филип назвал популистской и манипуляторной критику президента Игоря Додона в адрес реформы правительства. По словам Филипа, реформы, касающиеся сокращения числа министерств и персонала, пользуются поддержкой не только большинства граждан, что подтверждается последними опросами, но и внешних партнеров страны. «Президент Игорь Додон закончил свои дела в качестве президента и рвется к власти?

В последнее время он был занят тем, что предлагал кандидатов на должность министра, сейчас же он вдруг понял, что хотел бы немного вмешаться и в реформу правительства, это, конечно, уже после того, как она разработана и внедрена. Слова, лучше всего характеризующие реакцию президента Додона на реформу правительства, – это популизм и манипуляции.

Реформа правительства, сокращение наполовину числа министерств пользуется поддержкой и ценится большинством граждан, согласно последним социологическим опросам, а также нашими внешними партнерами, которые щедро делились своим опытом в разработке стратегии по этой реформе», - написал премьер на своей странице в Facebook-е.

В то же время Филип подверг критике намерение Додона сформировать «совет» специалистов, которые будут оплачиваться из внебюджетных денег, как это заявил президент. Премьер посоветовал ему, раз уж у него столько денег, взять на себя финансирование президентуры, чтобы сэкономить государственные деньги.

«На самом деле, я думаю, что президент хотел сообщить гражданам большую новость о том, что у него будет "совет специалистов", которым он будет платить из внебюджетных источников. Если у него так много внебюджетных денег, я предлагаю ему отказаться совсем от бюджетных средств, которые правительство выделяет для покрытия расходов президентуры, это было бы серьезной экономией», – добавил премьер-министр.

Напоминаем, что президент Игорь Додон подверг критике реформу правительства, начатую кабинетом министров. По его словам, реформа ударит по многим специалистам, которые останутся без работы.

«Реформа правительства ставит под удар тысячи профессионалов из органов государственного управления. Они вынуждены покидать свои рабочие места, а на замену им приходят люди без опыта, без необходимых навыков, многие из которых связаны с Демократической партией. Подобное отношение к людям просто недопустимо», – заявил Додон,читать далее http://www.noi.md/ru/news_id/251893




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