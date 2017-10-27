ДТП в Харькове: семья погибших отказалась от денег родни Зайцевой

Мать и бабушка Аллы и Анастасии Сокол, которые погибли в результате ДТП в центре Харькова, отказались принимать деньги от родственников 20-летней Елены Зайцевой.

По словам женщины, мать Зайцевой приезжала к ней. "Ее мать приезжала к нам. Я не захотела с ней встречаться. Нам не нужно от них ничего, ведь никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек", – отметила она.

Женщина до сих пор находится в шоке, ведь вместо того, чтобы отпраздновать 20-летие внучки, в доме устроили поминки по случаю девяти дней с момента ее гибели, передает korrespondent.net.

"Мы пока не думали по поводу исков, моральной компенсации. Для меня сейчас главное – провести все необходимые ритуалы", – добавила она.

Вечером 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и шестеро пострадали. В крови Елены Зайцевой, которая сбила 11 человек, нашли опиаты. Ее арестовали на два месяца без возможности внесения залога.