Система экстренного оповещения через СМС может появится в Молдове

В Молдове рассматривают возможность внедрения системы экстренных оповещений. Это давняя практика в США и многих европейских странах - люди получают СМС о непредвиденных и чрезвычайных ситуациях - от пробок на дорогах до угрозы природных катаклизмов. Как это работает, показала латвийская компания.

"Как раз вчера наша служба гражданской защиты выслала оповещение на мобильные телефоны об угрозе штормового ветра, который был сегодня ночью. Чтобы люди позаботились о своей собственной безопасности, не ставили машины под деревьями, вынесли какие-то вещи с балконов, чтобы их не унёс ветер", - сказал директор компании, Латвия Эгидиус Шиланскас.



Отправляют сообщения диспетчеры центра гражданской защиты. А в Японии, например, СМС отправляются автоматически, если сейсмодатчики регистрируют подземные толчки. В СЧС Молдовы говорят, что система несомненно была бы полезной.



"Это позволило бы снизить число потенциальных жертв. У нас в стране по меньшей мере несколько раз в году снегопад становится причиной проблем. Если люди будут знать о возможных рисках, это поможет предотвратить ситуации, когда мы выезжаем и вызволяем людей из сугробов", - отметил замглавы СЧС Александру Опря.



"К сожалению, имеющаяся в Молдове система предварительных оповещений фактически не работает. Сирены, оставшиеся еще с советских времен, морально устарели", - сказал глава СЧС Михаил Харабаджиу.



Горожане к новым возможностям техники отнеслись положительно.



"Хорошо было бы, если оповестили заранее. Человек бы знал, и соответственно взял бы определенные меры".



"Бывает, что включить телевизор нет возможности. И тогда может выручить телефон. Будем знать, что случилось и как реагировать".



В Латвии запуск системы экстренных оповещений обошелся в пять миллионов евро. Проект внедрили при поддержке Европейского союза.





