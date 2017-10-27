ЮНИСЕФ: Численность населения Африки удвоится

Африке прогнозируют резкий рост рождаемости. Уже к 2030 году на континенте детей будет на 170 миллионов больше, чем сейчас. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает Центр новостей ООН.

Отмечается, что в настоящее время в странах Африки проживают 1,2 миллиарда человек. К 2050 году численность населения континента удвоится и составит 2,5 миллиарда человек.

К 2030 году в Африке будет жить на 170 миллионов больше детей, чем сейчас. Через 13 лет общее число африканских детей и подростков в возрасте до 18 лет достигнет 750 миллионов. А к 2055 году их будет уже миллиард.

Наиболее быстрыми темпами растет число жителей Нигерии. Уже сегодня 20% всех новорожденных в Африке и 5% во всемирном масштабе составляют нигерийцы. К 2050 году в Нигерии будет рождаться каждый тринадцатый ребенок в мире.

Эксперты ЮНИСЕФ рекомендуют выделять больше средств на укрепление сфер здравоохранения и образования в африканских странах, повысить внимание к вопросам защиты прав женщин и девочек. По их прогнозам, в ближайшие 13 лет Африке понадобится дополнительно 5,6 млн. медиков и 5,8 млн. учителей.

"В период до 2030 года необходимо выделять больше средств на проекты в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. Такой подход должен стать абсолютным приоритетом для Африки", - заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Восточной и Южной Африке Лейла Паккала.

Она подчеркнула, что только тогда демографические изменения принесут дивиденды, которые позволят вызволить из бедности сотни миллионов африканцев, передает korrespondent.net.