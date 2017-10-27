К отоплению не подключены десятки столичных школ

Несколько десятков столичных школ до сих пор не получают тепло. В лицее имени Лучиана Благи, например, ученики сидят на уроках в верхней одежде.

В более просторных классах еще холоднее. Не думаю, что все ученики смогут долго выдерживать такой этот холод. Многие уже заболели.



"Во первых, холод не дает сосредоточится. Во вторых, неуютно. На уроках приходится постоянно делать согревающие упражнения", - сказала учительница Виктория Школьник.



Исполняющий обязанности директора заверяет, что прилагает все усилия для подключения лицея к системе отопления.



"Мы на начальном этапе. Холодно, но мы стараемся выйти из ситуации собственными силами", - отметила и.о. директора лицея им. Л.Благи Юлия Кроитор.



Нет тепла и во многих многоквартиных домах. Хотя некоторые ассоциации тянут с подключением к отоплению по желанию жильцов.



На предприятии Termoelectrica заверяют, что готовы немедленно выполнить любую заявку.



"Администратор дома обращается с заявлением и в течение трех часов они получат тепло. Каждые 12 часов мы регулируем температуру подаваемого тепла в зависимости от погоды".



В столице от центральной отопительной системы получают тепло 4088 зданий. Из них уже отапливаются 1600. В том числе 122 детсада, 67 школ, 46 медицинских учреждений.





