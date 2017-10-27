В квартире на Речной улице в подмосковной Балашихе обнаружили самодельное взрывное устройство.
По данным собеседника издания, взрывчатка хранилась на балконе одной из квартир пятиэтажного дома. На месте работают сотрудники ФСБ. От самодельного устройства никто не пострадал, обращений в больницы не поступало.
13 и 14 октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо сторонников террористической организации «Исламское государство» .
Как сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), задержанные дали признательные показания и рассказали о своих контактах с эмиссарами ИГ.
В частности, выяснилось, что они планировали совершить террористические акты с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия на территории Республики Дагестан, в местах массового пребывания людей во время проведения крупных общественных мероприятий, а также совершить покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, пишет lenta.ru
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