На Аляске вынесло на пляж останки загадочного существа

Ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Об этом пишет газета Mirror.

Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке. Первоначально он думал, что это скат, но потом понял, что нашел внутренности чего-то гораздо большего. По его словам, это выглядело как разлагающаяся печень и пахло, как нечищеный рыбный трюм.

Некоторые эксперты считают, что это может быть печенью тихоокеанской полярной акулы. Однако неясно, как орган мог бы быть отделен от рыбы — этот вид встречается на глубинах около двух километров, и у него мало известных врагов-хищников, пишет lenta.ru

Правда, если акула была разорвана китами-убийцами, выглядит странным, что печень — самая безопасная часть еды — оказалась на берегу нетронутой.

Также возможно, что какой-то рыбак вытащил акулу, а затем убил ее.

Тихоокеанские полярные акулы могут достигать в длину более семи метров и преимущественно питаются гигантскими тихоокеанскими осьминогами, а также морскими свиньями, лососем и иными мелкими существами.