Миллиардеров в Азии стало больше, чем в США

Число миллиардеров в мире увеличилось, как и их состояние, при этом впервые центр индивидуального богатства переместился из США в Азию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Billionaire Insights 2017, проведенного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers и швейцарским банком UBS, передает Укринформ.

"Несмотря на период повышенной геополитической неуверенности, супер-богатые этого мира процветают. Благосостояние самых богатых увеличилось в 2016 году на 17% - с 5,1 до 6 трлн долл. Примечательно, что впервые в истории в Азии больше миллиардеров, чем в США", - выяснили авторы исследования.

Самих толстосумов стало больше на 10% - 1542 человека. Эти 145 новых миллиардера создали 2,8 млн рабочих мест по всему миру. В целом на предприятиях, которыми владеют богатейшие люди планеты, трудятся 27,7 млн человек, сообщает korrespondent.net

В Азии, по большей части в Китае, проживает на настоящий момент 637 миллиардеров (прирост за год на четверть), в США – 536, в Европе – 342 (в частности, в Германии – 117, Великобритании – 55, Италии – 42, Франции – 39, Швейцарии – 35). Доля женщин в клубе миллиардеров составляет одну десятую.

Если в США и Европе пропорция миллиардеров до и после 70 лет приблизительно равна (плюс-минут 3 процента), то в Азии более 80% супер-богачей еще не достигли 70-летнего возраста.

Помимо филантропии миллиардеры патронируют искусство и спорт, вкладывая в них средства.