Россияне раскупили iPhone X за три минуты

Пользователи российского Apple Store за три минуты разобрали предзаказы на iPhone X. Об этом пишет vc.ru основываясь на собственных наблюдениях.

Возможность оформить заказ открылась в 10:10 по московскому времени 27 октября (хотя была запланирована на 10:01), а в 10:13 для всех моделей появился статус «отправка: 2-3 недели», к 10:20 — «отправка: 4-5 недель».

Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, отмечает 9to5mac.

В октябре сообщалось, что Apple выпустила рекордно мало iPhone X. По данным источников, первая партия устройств, которая была отправлена в ОАЭ и Нидерланды, насчитывала всего 46,5 тысяч экземпляров. Для сравнения, первая партия iPhone 8 составляла более 900 тысяч смартфонов, пишет lenta.ru

Apple продемонстрировала iPhone X на презентации 12 сентября. Устройство получило новый дизайн и 5,8-дюймовый дисплей с минимальными рамками. Также смартфон лишился кнопки Home, а разблокировать аппарат можно с помощью сканера лица Face ID. Продажи iPhone X в России начнутся 3 ноября, цена — от 80 тысяч рублей за модель с 64 гигабайтами накопителя.