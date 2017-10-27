Шарль Азнавур получил медаль за спасение евреев

Известному французскому шансонье Шарлю Азнавуру в резиденции израильского президента в Иерусалиме вручили медаль Рауля Валленберга за действия семьи артиста во время Холокоста.

Во время Второй мировой войны Шарль Азнавур и его сестра Аида укрыли несколько человек, которых преследовали нацисты.

"Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье", – заявил президент Израиля Реувен Ивлин.

Врученная Азнавуру медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии, пишет korrespondent.net

Награду 93-летнему Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме.