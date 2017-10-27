Под Одессой череда смертельных ДТП

На трассе Одесса - Рени столкнулись три грузовых автомобиля. Один из водителей погиб на месте. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ ГСЧС в Одесской области.

Как отмечается, авария произошла в Саратском районе на 102-м километре трассы. Микроавтобус Ford Tranzit выехал на встречную полосу, врезался в Газель и в грузовик Тата. Водитель Ford погиб на месте. Ему было 37 лет.

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на трассе между Одессой и Южным. Там легковушка въехала под грузовик, сообщает Украинская Служба Информации.

Авария произошла в нескольких километрах от Южного. На большой скорости хэтчбек въехал под грузовик. В результате погиб один человек.

На месте работает областная следственная группа, сообщает korrespondent.net