В Китае запустили трамвай, который работает на водородном топливе. По информации агентства "Синьхуа", этот транспортное средство является первым в своем роде во всем мире.
Создателями трамвая выступили местные железнодорожники из China Railway Rolling Corporation.
Агентство сообщает, что вода представляет собой единственный, причем, безвредный выхлоп трамвая. При этом оксид азота не образуется, поскольку температура реакции внутри топливных элементов ниже 100 градусов Цельсия, сообщает korrespondent.net
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