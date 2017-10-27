Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей

Уроженец Краснодарского края украл женские сумки у посетителей Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве на общую сумму в 334 тысячи рублей.

«Днем 22 октября в полицию обратилась москвичка, сообщившая, что в "Манеже" на Манежной площади, дом 1 украдены три дамские сумки, в которых лежали документы и личные вещи», — сообщил собеседник издания. По его словам, одной из потерпевших оказалась визажистка, которая сообщила, что ее сумка пропала из раздевалки.

Вором оказался 25-летний житель Краснодарского края, который в ходе допроса признался в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), пишет lenta.ru