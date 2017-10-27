Dior анонсировал выпуск велосипеда

Креативный директор модного дома Dior опубликовал в своем Instagram-аккаунте черно-белую фотографию велосипеда с логотипом компании, прокомментировав снимок словом «Скоро».

Средство передвижения стоит на фоне камина. Диски, цепь и рамы черного цвета, отмеченные логотипом Dior, сам велосипед металлический. Его стоимость не сообщается. На дату его выхода могут намекать хештеги, один из которых #Hardior, означающий название осенне-зимней коллекции модного дома, сообщает lenta.ru

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.