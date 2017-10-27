Американские исследователи пришли к выводу, что незначительные изменения в рационе могут продлить жизнь в долгосрочной перспективе. Например, замена одного стакана сладкого напитка на порцию орехов в день снижает вероятность преждевременной смерти. Статья ученых опубликована в журнале New England Journal of Medicine. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.
Специалисты проанализировали связь между изменениями в диете у 74 тысяч взрослых людей в течение 12-летнего периода (1986-1998 годы) и риском смерти в последующие 12 лет (1998-2010 годы). Качество диеты оценивалось по относительному количеству здоровой пищи, употребляемой человеком (цельные зерна, овощи, фрукты, рыба).
Оказалось, что увеличение показателей качества рациона на 20 процентов уменьшало риск преждевременной смерти на 8-17 процентов, а снижение качества увеличивало ее вероятность на 6-12 процентов. Однако даже те люди, кто вел нездоровый образ жизни, но стал употреблять больше здоровой пищи, в среднем жили дольше тех, кто не изменял свои привычки, пишет lenta.ru
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