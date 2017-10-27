Футболист румынского «Стяуа» Янис Стойка отметился голом в дебютном матче за команду в возрасте 14 лет. Видео было опубликовано на YouTube-канале Vasi Sports.
Он отличился на 92-й минуте матча с командой «Санататя Клуж» в 1/16 финала Кубка Румынии. Стойка вышел на поле на 60-й минуте и стал самым молодым автором гола в истории румынского футбола, пишет lenta.ru
Встреча завершилась победой «Стяуа» со счетом 6:1. Команда является 26-кратным чемпионом Румынии и 22-кратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2016/17 команда заняла второе место в национальном первенстве.
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