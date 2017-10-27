В Тихом океане спасли американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте

Две женщины в компании двух собак пять месяцев дрейфовали в открытом море на яхте, пока в 1,4 тысячи километров от берегов Японии их не спас экипаж американского десантного корабля "Ашланд", сообщает телеканал ABC News.

Жительницы Гавайев Дженнифер Аппель и Таша Фуаба начали путешествие к Таити еще мае, однако во время шторма двигатель яхты вышел из строя. Женщины надеялись добраться до места назначения под парусами, но течение снесло их с маршрута. Путешественницы посылали сообщения с просьбой о помощи, однако сигнал был слишком слабым и не достигал берега и других кораблей.

По словам женщин, им удалось выжить благодаря тому, что на борту был опреснитель воды и запас провизии на год, пишет РИА Новости.