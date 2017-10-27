Каталония была и всегда будет частью страны, заявили в Испании

Каталония всегда была и будет частью Испании, об этом в рамках выступления в Сенате заявил официальной представитель правящей народной партии Испании Хосе Мануэль Баррейро.

"Каталония — это Испания, она никогда не переставала быть Испанией и никогда не перестанет ей быть", — сказал он. Политик также заявил, что "сегодняшняя ситуация очень серьезная, так как она влияет на саму суть наших основ быть страной".

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании. Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" автономии и нападением на демократию, пишет РИА Новости

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.







