В Молдову идет похолодание: когда ждать самую холодную с начала осени ночь

Похолодание и дожди ожидаются на территории Молдовы в предстоящие выходные. По данным синоптиков, осадки пройдут, в основном, на севере страны.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу днем ожидается 8-13 градусов тепла, ночью - 4-9 градусов выше нуля. Также в субботу на всей территории страны ожидаются дожди. В воскресенье потеплеет на 2-3 градуса.

Уже с понедельника значительно похолодает, особенно это будет ощущаться ночью. Так, в ночь на 31 октября ожидается 2 градуса мороза на севере и около нуля – на юге, передает Молдпрес.

Ночь на 1 ноября станет самой холодной за всю осень: 2-5 градусов ниже нуля на севере и от нуля до трех градусов мороза на юге. Днем температура воздуха прогреется до 5-9 градусов, будет солнечно.