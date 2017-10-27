В Бельцах открыли после ремонта бюро по миграции и беженцам

В Бельцах открылось после ремонта бюро по миграции и беженцам министерства внутренних дел Молдовы. Офис, который обслуживает северные районы Молдовы, был отремонтирован и оснащен современным оборудованием.

Как передает Инфотаг, работы были проведены за счет средств выделенных Европейским союзом, и Посольством США, Соответственно, ЕС предоставил 6 млн. леев, а США - 1,5 млн. леев. Программа Развития ООН предоставила помощь для современного дизайна офиса и для его оснащения мебелью и компьютерами, на сумму 900 тыс. леев.



Новый офис будет способствовать укреплению потенциала в области борьбы с незаконной миграцией и выявления иностранцев, которые нарушают режим пребывания на территории Молдовы. В то же время, позволит расширить возможности предоставления услуг по документированию иностранцев в едином центре.



"Поддержка Посольства США и Европейского союза является огромной и позволяет укрепить потенциал в этой области, и эти достижения являются свидетельством плодотворного сотрудничества", - заявил министр внутренних дел Александру Жиздан.



"Отремонтированный офис поможет Бюро по миграции и беженцам выполнять основные задачи. Иностранцы, которые приезжают в Молдова, будут знать, что здесь дорожает теми же ценностями, которые объединяют нас всех" ,- сказал посол США Джеймс Петтит.

