Бывший офицер столичной полиции задержан по новому делу

Бывший офицер инспектората полиции Чекан Виталие Лозовану, организовавший в Кишиневе продажу героина в особо крупных размерах, задержан правоохранителями.

Как передает Инфотаг, Лозовану отбывал предварительный арест в пенитенциарном учреждении в №13, однако, срок 12-месячного пребывания под стражей истек. Согласно законодательству, он должен быть выпущен из под стражи.

Бывший полицейский, по делу которого не вынесен окончательный приговор, мог, таким образом, скрыться из страны. Он вновь взят под стражу по другому уголовному делу и скоро будут предъявлены новые обвинения.

Лозовану был взят под стражу осенью 2016 года по обвинению в организации устойчивой преступной группировки, специализировавшейся на продаже наркотиков в молодежной среде и злачных местах.