Сотрудники детских садов получили надбавки в 50%

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете (ПСРМ) совместно с управлением финансов примэрии добилась выплаты надбавки в 50% к зарплате сотрудников детских садов.

Глава фракции ПСРМ Ион Чебан сказал в пятницу на несостоявшемся заседании, что поступила информация, что сотрудники детских садов из четырех секторов уже получили надбавку и сегодня, также, должны получили сотрудники детсадов сектора Рышкань, передает actualitati.md

«Поскольку и.о главы управления образования, молодежи и спорта Александр Фляш самый важный гражданин в городе и постоянно находится в поездках, хотелось бы, чтобы если не он, то представители управления финансов предоставили информацию, если действительно люди получили надбавку», - потребовал социалист.

Он также напомнил, что кроме выплаты надбавки в детсадах существует проблема с средствами гигиены.

«Жду от Фляша ответ, что с туалетной бумагой в детских садах?», - сказал Чебан, сообщяет point.md