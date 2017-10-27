ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

Источник