Трамп объявил о борьбе с наркотической эпидемией в США

Употребление наркотических веществ в США достигло масштатов национальной эпидемии. Президент Дональд Трамп объявил войну наркотикам, а также вызывающим опасную зависимость опиоидным препараратам.

Глава Белого дома привел печальную статистику: в 2016 году жертвами передозировок стали 64 тысячи американцев. В пересчете на душу населения Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем опиатов в мире, отметил Трамп.

“То, что сегодня происходит в стране, действительно можно назвать эпидемией”, – убежден Роб Брандт, возглавляющий центр по реабиталации наркозависимых в Огайо. Он открыл его после того, как собственный сын Роба, скончался в результате передозировки.

Брандт рад, что американские власти наконец-то обратили внимание на эту проблему. “Но нам нужны конкретные шаги. Необходимо, чтобы Вашингтон на деле продемонстрировали готовность бороться с наркоманией в стране”, – считает этот активист.

В четверг Дональд Трамп подписал указ для решения так называемого “опиоидного кризиса” в США. Он назвал это аналогом чрезвычайного положения, но в сфере здравоохранения, передает euronews.com.

На следующей неделе специальная президентская комиссия обнародует доклад с перечнем конкретных мер. Президент сообщил, что уже видел часть этого доклада, поскольку “хотел получить информацию как можно раньше”. По его мнению, некоторые из приведенных там выводов лежат на поверхности, однако они “будут иметь огромное значение”.

Примечательно, что меры будут направлены не только на борьбу непосредственно с наркотиками, но также с некоторыми типами опиоидных анальгетиков, вызывающих зависимость у пациентов. Трамп сообщил, что в ближайшие годы власти США выделят дополнительное финансирование на разработку и внедрение на рынок болеутоляющих средств, не имеющих побочных эффектов с точки зрения привыкания.

По данным экспертов, в 2016 году почти 1 млн американцев употребляли героин и еще 11 млн злоупотребляли рецептурными опиатами.