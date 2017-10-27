Казахстан решил отказаться от кириллицы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о постепенном переводе казахского языка на латинский алфавит.

Поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику предполагается осуществить до 2025 года, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы Казахстана.

В предлагаемом латинском алфавите казахского языка 23 буквы. Еще восемь звуков будут обозначаться путем добавления апострофа к имеющимся литерам.

Сейчас в стране официально используется кириллический алфавит казахского языка. В нем 42 буквы, в том числе восемь специальных знаков, которых нет, например, в русском.

Кириллический алфавит казахского был разработан советским ученым Сарсеном Аманжоловым и принят в 1940 году, передает Моя планета.

Алфавит на основе латиницы уже неофициально используется казахской диаспорой в Турции. В ряде стран — в Синьцзян-Уйгурской автономии Китая, Афганистане, Иране и Пакистане — этнические казахи используют арабский алфавит.