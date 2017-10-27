Немецкий автобан провалился в болото. ФОТО

В Германии провалился федеральный автобан в Мекленбурге - Передней Померании. Участок скоростной трассы около города Трибзес пришлось закрыть для движения.

Автобан A 20 был построен вдоль балтийского побережья после воссоединения Германии. В районе города Трибзес он проложен по болоту. Несколько дней назад здесь произошло оседание проезжей части примерно на 40-метровом участке. Движение в обе стороны закрыто на неопределенный срок.

В качестве возможной причины специалисты называют дефект одной из бетонных свай в двадцатиметровом слое торфа, передает dw.com.