У Samsung появился конкурент по производству гибких экранов

Китайская компания BOE составит конкуренцию компании Samsung по производству дисплеев нового поколения.

ИТ-компания BOE объявила об открытии завода в городе Чэнду (Китай) для массового производства гибких AMOLED-экранов шестого поколения.

BOE — первая компания по производству гибких AMOLED-экранов в Китае и вторая в мире.

Эксперты считают, что китайский производитель начнёт новую эру в мировой индустрии AMOLED-дисплеев и составит конкуренцию Samsung Electronics. Экраны BOE, по их мнению, значительно улучшат производительность высококлассных смартфонов.

Развитие компании приведёт к хорошей конкуренции в отрасли, чтобы удовлетворить растущий спрос на дисплеи. Ожидается, что китайская OLED-индустрия и глобальная индустрия гибких дисплеев получат значительное ускорение благодаря этому развитию, пишет life.ru

Главные заказчики AMOLED-экранов: Huawei, OPPO, VIVO, Xiaomi, ZTE, Nubia и другие. Huawei будет первым клиентом BOE.