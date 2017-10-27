Интерпол подвёл итоги международной спецоперации "Пангея"

Граждане Молдовы и Украины продавали поддельные препараты в интернет-аптеках России Интерпол подвёл итоги международной спецоперации "Пангея", проходящей более чем в ста странах мира и направленной на закрытие сайтов, через которые реализуются поддельные лекарства. По данным экспертов, через них в России продаётся до 60% подделок на сумму 10 млрд рублей в год.

Силовикам совместно во всём мире удалось изъять около 25 млн контрафактных и некачественных медицинских препаратов на сумму около $500 млн. А за незаконное производство и распространение лекарственных средств — задержать около 400 человек.

— В сети Интернет было проверено более семи тысяч сайтов, осуществляющих торговлю нелегальными лекарственными препаратами, деятельность около трёх тысяч из них была прекращена, — заявляют в МВД Росси. — Было конфисковано около 25 млн упаковок поддельных лекарственных препаратов.

По словам оперативников, чаще других через интернет-аптеки реализуют крупные партии поддельных лекарств "Рулид", "Клафоран", "Но-шпа", "Трихопол", "Тинидазол", "Фестал", "Энтеродез", "Мовалис", "Милдронат", "Бараклюд". Но на первых местах подделываемые злоумышленниками противовирусное средство "Арбидол", препарат для лечения дисбактериоза "Линекс" и противогрибковый препарат "Флюкостат",читать далее https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/grazhdane-moldovy-i-ukrainy-prodavali-poddelnye-preparaty-v-internet-aptekakh-rossii