Американские подростки в костюмах кустов пугали людей в парке: делом занялась полиция

Полицейские американского штата Нью-Джерси арестовали подростков, которые, облачившись в костюмы кустов, пугали прохожих в парке Rahway River.

Задержанные оказались студентами первого курса и заявили, что их перформанс был приурочен к Хэллоуину, передает Вести.ру.



Подростки были одеты в камуфляжные комбинезоны и прятались в кустах. Когда мимо проходили люди, они говорили: "Привет!". Задержавшие шутников полицейские заявили, что те могли довести кого-нибудь до сердечного приступа и поэтому представляли опасность для окружающих.



Молодые люди ответили, впрочем, что их задачей было развеселить людей, а не испугать. Одна из прохожих заявила, что ей поступок студентов показался, скорее, забавным. По словам женщины, молодые люди не заслуживают наказания.



Тем не менее, делом пранкеров в настоящий момент занимается полиция.