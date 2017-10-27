Еврозона выделила Греции кредит на 800 млн евро

Фонд спасения еврозоны ESM решил выделить Греции кредит на 800 млн евро, который будет использован для погашения задолженности греческого правительства, пишет Reuters.

"Это оставшаяся сумма третьего транша финансовой помощи ESM, утвержденная 7 июля 2017 г. Она будет переведена на специальный счет для погашения задолженности", - говорится в заявлении фонда спасения.



В Европейском стабилизационном механизме (ESM) заявили, что после выплаты, утвержденной в четверг, финансовая помощь ESM для Греции составит 40,2 млрд евро.



Правительства еврозоны до сих пор выделили Греции 182 млрд евро, включая последнюю сумму, что сделало фонды спасения самыми крупными кредиторами Греции.



Текущую программу ESM по спасению экономики Греции планируется завершить в августе 2018 года, передает Вести.Финансы.

За первые девять месяцев 2017 г. центральное правительство Греции достигло первичного профицита бюджета в размере 4,5 млрд евро, что немного ниже целевого показателя из-за снижения налоговых поступлений.



Правительство нацелено на профицит основного государственного бюджета в размере 1,9% ВВП в этом году на основе его среднесрочного плана фискальной стратегии. Цель спасения - первичный профицит в размере 1,75% ВВП.