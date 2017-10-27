Молодой человек устроил целую серию ограблений, угрожая шоколадкой

Суд в Томске приговорил к заключению мужчину, который совершил в городе целую серию ограблений. Преступник при этом угрожал своим жертвам предметом, похожим на пистолет, хотя на самом деле это был шоколадный батончик.

Следствие установило, что в марте 2017 года 26-летний молодой человек, который за несколько месяцев до этого освободился из колонии, решил преступным путем добыть средства для поездки домой в Приморский край, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

С этой целью он сначала отобрал сумочку у женщины в подъезде жилого дома, а затем совершил разбойные нападения на несколько цветочных павильонов и магазин. Везде преступник угрожал применением пистолета, за который выдавал шоколадный батончик, завернутый в полиэтиленовый пакет.

Не успев собрать требуемую сумму, мужчина был задержан полицией. В ходе суда он полностью признал свою вину и попросил прощения у потерпевших, однако все равно был приговорен к шести годам колонии по статье 162 УК РФ (разбой), передает Вести.ру.