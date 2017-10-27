Американец провел месяц в коме и лишился пальцев, заразившись чумой от кота

Житель США оказался на грани смерти и провел месяц подключенным к аппаратам жизнеобеспечения, после того как заразился чумой от своего собственного кота. Мужчина в итоге выжил, однако лишился пальцев на руках и ногах.

В июне 2012 года живущий в штате Орегон и работающий сварщиком Пол Гейлорд, которому исполнилось шестьдесят, попытался достать мышь из пасти своего больного кота. Питомец укусил хозяина за палец, однако в тот момент Гейлорд не придал этому значения, пишет Sun. Кота, который так и не выздоровел, пришлось застрелить, чтобы избавить от мучений.

Через несколько дней у мужчины развились тревожные симптомы. У него началась лихорадка, распухли до размера лимонов гланды, а кожа посерела.

Выяснилось, что мужчина заразился от кота чумой, которая в итоге прошла в его организме все три стадии – бубонную, которая является наиболее легкой и задевает лимфатическую систему, легочную и септическую, которая поражает кровь. Диагноз подтвердили специалисты Центра по контролю над заболеваниями, которые приехали в дом в Гейлорду, выкопали тело его кота и провели необходимые анализы.

В течение 27 дней пациент был подключен к аппаратам жизнеобеспечения, находясь в коме. В какой-то момент у мужчины остановилось сердце и перестали работать легкие. Врачи не рассчитывали на его выздоровление и были готовы отключить поддержку. Гейлорда успел отпеть священник, а из Техаса прилетел его сын, чтобы попрощаться с отцом.

Однако за день до отключения жизнеобеспечения мужчина внезапно пришел в себя, передает Вести.ру. Гейлорду пришлось провести в больнице еще месяц, у него почернели все пальцы на руках и ногах, и их в итоге пришлось частично ампутировать, однако сварщик все-таки остался жив.

По словам мужчины, он смотрит на происшедшее с позитивной стороны и радуется жизни. Работу ему пришлось оставить, однако теперь он занимается изготовлением охотничьих ножей в качестве хобби.